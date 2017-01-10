库班推荐特朗普投资1000亿美元推进机器人领域发展
虽然2016年出现了让大家只猜中开头没猜中结局的美国大选、让英国人自己都感到懵圈的脱欧公投、恐怖袭击事件和叙利亚持续的战火，从谷歌最新发布的...
当下就业前景已经成为学生选择就读院校的一个关键因素。全球范围内，随着学生债务的高企，越来越的毕业生倾向于第一时间选择就业。而且，现在就读大学...
Facebook假新闻把特朗普送上总统宝座？扎克伯格说这个黑锅他不背
这款便携医学仪器可用手机进行精子浓度测试
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当科技遇到莎士比亚，会带来怎样的惊艳？
受电影《回到未来2》中马丁那双自动系鞋带的耐克鞋启发，储存太阳能的战衣可能也离我们不远了。 太阳能可穿戴设备消费...
2016年中国网红产业规模将达528亿元，同比增长110%，2018年将破千亿。电商、直播平台成为网红们主要的变现渠道。而电商网红中大多数都...
今年起微博终止了与阿里为期三年的战略合作，并重回社交、视频等业务重心。 新浪微博发展继续向好，其对阿里巴巴的依赖日益减弱。 11月22日，...
让程序员“冒死”拦无人车？百度：李彦宏事前并不知情
日媒：电池技术进步对全球影响有多大？
神奇软体机器人可吞噬生命体为自身提供能量：消化有机物质
日民营企业将发射首枚火箭 用乙醇燃料 成本低廉
刚刚过去的双十一购物狂欢节，成了趣分期（如今已更名为趣店集团）和分期乐眼里的烫手山芋。 对于中国所有电商平台而言， 双十一是一个冲刺全年销...
就学了 Google Glass 的一个功能，与 Google Glass 遭遇争议不同，Snapchat 推出的智能眼镜 Spectacl...
英国金融服务管理局(FSA)前主席特纳认为，日本现在不仅已经到了需要使用直升机撒钱的“极端情况”，而且实际上他们已经开始这样做了。但危险的是...
夏普新任掌门戴正吴质疑OLED 是否有前景还难说
移动应用发行商在全球范围内的收入预计将增长270%，从2015年的700亿美元增长到2020年的1889亿美元。...
涉嫌贪腐财物折合人民币共计5.7亿多元！这一数额，使得66岁的庄耀超越受贿3亿余元的于铁义（龙煤矿业控股集团物资供应分公司原副总经理），成为...
张家辉新片成亚洲电影节闭幕电影 【on.cc东网...
哈尔滨20只东北虎搬家河南栾川 2016年4月14日，黑龙...
沙发很好，非常漂亮夕